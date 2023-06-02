مصرع مسن وإصابة نجله إثر سقوط شجرة على منزلهما بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى مسن بالمعاش مصرعه وأصيب نجله بإصابات بالغة وذلك عقب سقوط شجرة على منزلهما بسبب حالة الطقس السيئ، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهداء المركزى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بورود بلاغ بسقوط شجرة على منزل مواطن بإحدى قرى المركز مما تسبب فى وفاته وإصابة نجله إصابة بالغة.

بالانتقال الفورى تبين سقوط شجرة كبيرة بسبب شدة الرياح أدت إلى انهيار منزل بدائرة المركز ووفاة صاحب المنزل يبلغ من العمر 73 عاما بالمعاش وإصابة نجله " طالب بالصف الثانى الثانوى الأزهرى وتم نقلهم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.