مصرع شخص إثر سقوط جزء من سور عليه فى الشرقية

لقي شخص مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى، أثناء سيره بالشارع في مدينة القرين، بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا بورود إشارة مستشفى القرين المركزى بوصول"محمد أ ح" 61 عاما مقيم القرين جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بسبب الرياح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



