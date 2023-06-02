مصرع سيدة سقط عليها سور منزلها فى الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، نتيجة سقوط سور من المنزل التى تقيم فيه، بسبب شدة الرياح، وتم نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت التصريح بدفن الجثة.

وتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط جزء من سور احدي المنازل في منطقة عزبة المغاربة التابعة لمركز ومدينة فايد بسبب العاصفة الشديدة علي احدي السيدات.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى اسفر عن مصرع أميرة أحمد السيد 43 عام ربة منزل مقيمة بعزبة المغاربة بابوسلطان دائرة مركز فايد مصابة بجروح في الرأس وكسور في الجسم ونزيف داخلي مما تسبب في وفاتها علي الفور. تم نقل الجثة الى مستشفى فايد التخصصي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت التصريح بدفن الجثة.



