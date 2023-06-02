مدير أمن سوهاج ينتقل لمتابعة إخماد حريق بالمنطقة الصناعية غرب طهطا

انتقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، لمتابعة أعمال إخماد حريق نشب بقطعة أرض فضاء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزلة عماره دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، حيث تبين نشوب الحريق بكمية من البوص تستخدم لتصنيع الخشب المضغوط ولا توجد خسائر بالأرواح.

كانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة مدير الإدارة، تمكنت من السيطرة على حريق نشب بقطعة أرض فضاء تابعة لمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية غرب طهطا وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من محاصرة النيران والحد من إنتشارها.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقادها رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بورود بلاغ من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض عبارة عن فناء تابع لمصنع اخشاب بالمنطقة الصناعية بناحية نزله عماره بدائرة مركز شرطة طهطا وتبين نشوب الحريق بكمية من البوص تستخدم لتصنيع الخشب المضغوط، ملك المدعو إبراهيم م. ا . ه ٥٧ سنة و يقيم دائرة مركز جهينة.

تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء و خزان إستراتيچى و السيطرة على الحريق و إخماده و التبريد دون حدوث إصابات، وتوصلت التحريات الأولية أن سبب الحريق الإشتعال الذاتى نظرا لإرتفاع درجات الحرارة ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.