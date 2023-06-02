اليوم السابع
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محافظ المنوفية: إزالة 126 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:35 ص
محافظ المنوفية: إزالة 126 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة (126) حالة تعدى منذ بدء أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ 21  وحتى الآن بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتي انطلقت في 27 مايو الماضى وتستمر حتى 16 يونيو 2023 .
 
وأشار محافظ المنوفية إلى أن تلك الإزالات قد تنوعت ما بين ( 61) حالة تعدي ( مباني أملاك دولة ) بمساحة إجمالية 5141م2 ، وحالتين تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك دولة ) بمساحة فدان و4 قيراط ، فيما تم تنفيذ إزالة لـ (33) حالة تعدى على الأراضى الزراعية ( أملاك خاصة ) بمساحة 5139،5  م2 ، وكذا تنفيذ  إزالة لـ 16 متغير مكانى بمساحة 1429م2 ، و(14) حالة تعدى أخرى عبارة عن  بناء بدون ترخيص بمساحة  1610،5 م2.
 
وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال غرفة العمليات المركزية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق المستهدف، مشدداً باستمرار التنسيق التام مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى ، مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي .
 
 


 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

إزالة تعديات

أملاك الدولة



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