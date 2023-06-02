اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة اللوحات الإعلانية لبيان مدى تأثرها بالعاصفة

الجمعة، 02 يونيو 2023 03:39 م
محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة اللوحات الإعلانية لبيان مدى تأثرها بالعاصفة جولة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية وإدارة الازمات بالمحافظة لحين استقرار الأحوال الجوية واستمرار المتابعة الميدانية للجنة المشكلة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة على شاسيهات فى عملها للتأكد من سلامة كافة اللوحات حفاظًا على حياة المواطنين .

جاء ذلك خلال إشراف محافظ القاهرة على أعمال رفع شاسيه لوحة إعلانية تابعة لإحدى الشركات الخاصة موجود أعلى أحد العقارات بحى الشرابية حدث به ميل نتيجة تأثره بالعاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة ظهر أمس .

 وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث حرصًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

رافق المحافظ الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، واللواء محمد المجبر رئيس حى الشرابية وعدد من قيادات المحافظة .

حديد اللوحة
حديد اللوحة

 

اللوحة
اللوحة

 

مكان اللوحة
مكان اللوحة

 

رفع حديد اللوحة
رفع حديد اللوحة

 

محافظ القاهرة بمكان اللوحة
محافظ القاهرة بمكان اللوحة

 

جانب من تواجد المحافظ
جانب من تواجد المحافظ

 

تواجد محافظ القاهرة
تواجد محافظ القاهرة

 


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