اليوم السابع
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الجمعة، 02 يونيو 2023 06:33 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: غلق 89 منشأة مخالفة وضبط 5341 حالة إشغال خلال أسبوع

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:21 م
محافظ الإسكندرية: غلق 89 منشأة مخالفة وضبط 5341 حالة إشغال خلال أسبوع جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشأت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد ، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع عدد 89 منشأة، والتحفظ على عدد 5341 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1602 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 285 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.



 


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