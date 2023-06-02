محافظ أسوان: تنفيذ 90 % من الخطة العامة لرصف الطرق بالمحافظة

أسوان – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أنه تم تنفيذ 90 % من الخطة العامة لرصف الطرق بالمحافظة والتي يصل إجمالى أطوالها إلى 52 كم، باعتمادات 106 مليون جنيه.

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في "تصريحات صحفية" إلى أنه تم إعطاء تعليمات لمسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة .

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بعمارات الوادى، وأمام مستشفى التأمين الصحى ، وجارى تنفيذ أعمال الترميم والكشط والطبقة السحية بالحارة الشرقية بكورنيش النيل القديم ، توازياً مع إستكمال أعمال الرصف بنطاق حى العقاد وإمتداده، ومداخله ، وشارع الفنادق ، بينما تم الإنتهاء بنسبة 100 % من أعمال رصف منطقة أطلس ، وشارع كسر الحجر في القطاع الذى تم نهو أعمال الإحلال والتجديد به لشبكات المياه ، وكذا الطرق الداخلية لمستعمرة السد العالى شرق وذلك بنطاق مركز ومدينة أسوان، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال طبقة الأساس بشارع التحرير ، وبدء الطبقة السطحية ، بينما تم الإنتهاء بنسبة 100 % من أعمال رصف شوارع 23 يوليو، والمعبد "ميدان الجابرى والمركز" ، وكذا رصف طريق كورنيش النيل بإدفو " المستشفى ، البنوك والعرضيات ".

وأضاف أحمد الملوانى بأنه تواكب مع ذلك استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بشارع الجبانة بالغابة، وطريق أسوان / القاهرة الزراعى، وشارع أبو بكر الصديق بنطاق مركز ومدينة دراو، وفى نفس السياق جارى استكمال أعمال الرصف للطرق الداخلية بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة.