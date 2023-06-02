مبادرات لخفض أسعار السلع في المنيا.. طرح لحوم بـ250 جنيها للكيلو أبرزها

المنيا - حسن عبد الغفار

شهدت محافظة المنيا العديد من المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خلال تلك المرحلة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات والوحدات المحلية، ومنها مبادرة تخفيض أسعار اللحوم وتوفيرها بسعر 250 جنيها، وآخر ما شهدته قرية ابيوها بأبوقرقاص والتى تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى توزيع خضاضات البان على الاسر لضمان توفير دخل ثابت لهم يساعد الاسرة على تلبية أحتياجاتها.

حيت انطلقت مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بمختلف المراكز والوحدات المحلية بالمحافظة، من خلال منافذ ثابته والتنسيق مع الجزارين بالوحدات المحلية، ليصل سعر كيلو اللحمة 250 جنيها بديلا عن 320 جنيها فى بعض الأماكن.

وقال تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص إن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة .

كما أكد على أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمركز على توفير كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

ولفت رئيس المركز ان المبادرات التى تم اطلاقها لم تقتصر فحسب على توفير السلع الغذائية إنما أيضا، توفير دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع خضاضات فى بعض القرى ومنها قرية ابيهو التابعة للمركز.

واضاف رئيس المركز ان المبادرة لها خطوة مهمة تلتقي مع رؤى الدولة التنموية لخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات لسداد احتياجاتهم المعيشية والإنفاق على أبنائها بما يضمن قدراتهم على الصمود وتأمين أمنهم الغذائي والمعيشي بالارتقاء به.

واوضح ان ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، بتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، وإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج، والتي تساعد في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد .

كما شهدت عدد من قرى المحافظة مبادرات شبابية، لرفع المعاناة من خلال تجميع عدد من الأهالي وشراء اللحوم بأسعار مخفضة وبيعها للمواطنين، وهذا ما حدث بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، قال عبد الجواد محمد احد شباب القرية اننا جميعا يجب ان نقف مع الدولة ونمنع جشع التجار من خلال مبادرات توفير السلع للمواطنين من الجهات الرسمية لضمان وصولها للأسر الاولى بالرعاية، ولفت لقد قمنا بشراء عدد من عجول اللحوم وبيعها للمواطنين بأسعار أقل كثيرا من الموجودة بالسوق، وهذه المبادرات تجد رواجا كبيرا لدى المواطن.



المنيا تدشن مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين (1)



المنيا تدشن مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين (2)



المنيا تدشن مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين (3)



المنيا تدشن مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين (4)



المنيا تدشن مبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين (5)