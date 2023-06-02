لصوص بطاريات السيارات فى القاهرة: نفذنا 11 واقعة بأسلوب الضغط على الكبوت

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت"، اعترفا بارتكابهما عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم تم ضبطه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.