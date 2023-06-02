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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرى شمال شرق جنين

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:43 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قرى شمال شرق جنين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الجمعة، قرى شمال شرق جنين "فقوعة، وعرانة، وعربونة، والجلمة"، وشنت حملات تفتيش فيها، فيما اندلعت مواجهات فى الجلمة بعد نصب قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية .

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران رائد عطاطرة من يعبد، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على طريق جنين- نابلس، قرب مستوطنة "شافي شمرون".

 

 


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