قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية تستقبل نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني

الإسكندرية -أحمد الزغبي

استقبال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، الوفد الصيني برئاسة لي تشون نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني مدير إدارة التراث الثقافي الوطني, يرافقه السفير يانج يي القنصل العام الصيني بالإسكندرية أثناء زيارة الوفد لقلعة قايتباي، وحرص الوفد على التقاط الصور والفيديوهات التذكارية..

وقال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ، أن الوفد الصيني تفقد الوفد السراديب الساحلية والبرج الرئيسي ومسجد القلعة الأثري والأسوار الداخلية والخارجية وحرص الوفد عن الاستفسار عن عمر القلعة التي بنيت من 546 سنة ،كما استفسر عن أعمال الصيانة والترميم التي تجريها وزارة السياحة والآثار ممثلة بالمجلس الأعلى للآثار وأخصائي الترميم الذين يقومون بالأعمال ،وقام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية بالتوضيح ان جميع العاملين بالترميم من أبناء المجلس الأعلى للآثار من أخصائي الترميم.

وأكد متولى أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة، وأن القلعة التي تزيد مساحتها على أربعة فدادين ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية أعمال صيانة ورفع كافة وتطوير في أجزاء كبيرة منها.

تعد قلعة قايتباى من أهم المناطق السياحية والأثرية بالإسكندرية، فهي مقصد الرحلات السياحية القادمة إلى الإسكندرية خلال موسم الإجازات وفصل الصيف، فهى أكبر أثر إسلامى بالمحافظة، وتستعد إدارة آثار الإسكندرية استعدادات مكثفة، لاستقبال الأفواج السياحية خلال فصل الصيف القادم لتظهر القلعة بالمظهر الحضارى اللائق بالمنطقة الأثرية.

وتتمتع قلعة قايتباى بكافة بمقومات السياحة الأثرية وترفيهية، حيث التمتع بقضاء يوم وسط عبق التاريخ، وجولة شيقة داخل مبنى القلعة والسراديب، والمدافع الأثرية التى تم إضافتها إلى ساحة القلعة مؤخرا، بالإضافة إلى التمتع بالبحر المحيط بقلعة قايتباى من كل جهة، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالبحر من خلال التنزه بساحة القلعة، أو رؤية البحر من المناطق المرتفعة داخل مبنى القلعة الرئيسي.



الوفد الصيني هلال زيارة قلعة قايتياي الأثرية بالإسكندرية



زيارة وفد صيني قلعة قايتياي الأثرية بالإسكندرية



وزير الثقافة والسياحة الصيني يلتقط الصور التذكارية داخل قاعة قايتياي



