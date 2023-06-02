اليوم السابع
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أكرم القصاص
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فرنسا وألمانيا تطالبان بإجراء انتخابات في مناطق شمال كوسوفو

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:00 ص
فرنسا وألمانيا تطالبان بإجراء انتخابات في مناطق شمال كوسوفو صرب كوسوفو - أرشيفية
وكالات

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ألمانيا وفرنسا تدعوان لإجراء انتخابات بلدية في أربع مناطق في شمال كوسوفو.

ونقلت تاس عنه قوله: "بالاشتراك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، طالبنا الجانبين بإجراء انتخابات بلدية جديدة بشكل عاجل في أربع مقاطعات مع مشاركة الجانب الصربي في هذه الانتخابات بطريقة واضحة، وتنفيذ كوسوفو التزاماتها".

وأضاف ماكرون أنه عقد اجتماعا مع شولتز والرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش وزعيم كوسوفو فيوزا عثماني في إطار القمة المنعقدة في مولدوفا.

وقال فوسيتش إن سلطات كوسوفو رفضت التفاوض مع الوفد الصربي بشأن الوضع في المنطقة في إطار قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" التي عقدت في تشيسيناو.

ووفقا له: من أجل المصالحة بين الصرب والألبان، يتعين على بريشتينا سحب قواتها المتواجدة في مناطق الشمال واستدعاء رؤساء بلديات المدن، وبلغراد من جانبها مستعدة للحوار.


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