ضبط 47 طن قمح مهربة بمركز المنيا و9 أطنان بملوى وتسليمها للصوامع الحكومية

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023، وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة والالتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك، فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باعتبار القمح محصولا استراتيجيا، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأسفرت حملات الرقابة والمتابعة بمركز المنيا عن ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ12 طنا من القمح دون أوراق رسمية بحى غرب، وتم تسليمها إلى شركة المطاحن، كما تم ضبط 4 سيارات محملة بـ35 طنا ونصف بقرية طوخ الخيل وتم تسليمها إلى صوامع دماريس.

وفى ملوى جنوب المحافظة، أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط 4 طن ونصف قمح بمخزن غلال أحد تجار قرية الريرمون، وضبط جرار زراعى محمل بطن ونصف بقرية الروضة، بالاضافة إلى ضبط سيارتين الأولى محملة بطنين وربع والأخرى محملة بما يقارب الطن، وتم تسليمها جميعا إلى مطاحن ملوى.