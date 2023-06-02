اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 10:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط عامل بحوزته 1600 قرص تامول و50 جرام شابو قبل ترويجها بسوهاج

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:13 م
ضبط عامل بحوزته 1600 قرص تامول و50 جرام شابو قبل ترويجها بسوهاج مخدر التامول
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية الكرنك دائرة مركز أبوتشت أثناء كمين أعد له بمدخل مدينة جرجا دائرة قسم شرطة جرجا وبحوزته 1600 قرص لعقار التامول 50 جراما من مخدر الشابو  و420 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض.

 تم تشكيل الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة قسم شرطة جرجا وتم ضبط المتهم.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل بإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة جرجا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى. حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج  بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا عن قيام م . ع . ع ويقيم الكرنك أبو تشت بالإتجار بالمواد المخدرة مختلفة الأنواع.

عقب استصدار إذن النيابة  قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت له بمدخل مدينة جرجا وبحوزته 1600 قرص لعقار التامول 50 جراما من مخدر الشابو و420 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض. بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول  للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع أثناء البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مكافحة المخدرات

مخدرات سوهاج

مركز سوهاج

حوادث سوهاج

كمين



الموضوعات المتعلقة

أنواع برامج العلاج من تعاطي المخدرات.. الالتزام والمتابعة ضرورة

الخميس، 01 يونيو 2023 02:00 م

الداخلية تضبط 6 قضايا مخدرات بحملات أمنية بدمياط

الخميس، 01 يونيو 2023 11:13 ص

حبس متهم بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالقطامية

الجمعة، 02 يونيو 2023 10:55 ص

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 8.6 مليون جنيه في المرج

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:25 ص

الداخلية تضبط 120 قطعة سلاح و303 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:40 ص

مكافحة المخدرات بسوهاج تضبط عاطلا بحوزته 250 جرام من مخدر الأفيون

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة