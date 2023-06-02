ضبط عامل بحوزته 1600 قرص تامول و50 جرام شابو قبل ترويجها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية الكرنك دائرة مركز أبوتشت أثناء كمين أعد له بمدخل مدينة جرجا دائرة قسم شرطة جرجا وبحوزته 1600 قرص لعقار التامول 50 جراما من مخدر الشابو و420 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض.

تم تشكيل الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة قسم شرطة جرجا وتم ضبط المتهم.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطل بإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائه متخذا من دائرة قسم شرطة جرجا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى. حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا عن قيام م . ع . ع ويقيم الكرنك أبو تشت بالإتجار بالمواد المخدرة مختلفة الأنواع.

عقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت له بمدخل مدينة جرجا وبحوزته 1600 قرص لعقار التامول 50 جراما من مخدر الشابو و420 جنيها، وهاتف محمول وسلاح أبيض. بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع أثناء البيع، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.