ضبط عاطل بحوزته 1500 قرص تامول و100 جرام حشيش قبل ترويجها بالمنشاة فى سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية الشواوله دائرة مركز المنشاة أثناء كمين أعد له بمدخل قرية الدويرات دائرة المركز وبحوزته 1500 قرص لعقار التامول و100 جرام من مخدر الحشيش و470 جنية وهاتف محمول ومطواه وتوك توك.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز المنشاه وضبط المتهم.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطل بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائه باستخدام توك توك متخذا من دائرة مركز شرطة المنشاة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة عن قيام ح . ا . م . ع عاطل ويقيم قرية الشواوله مركز المنشاة جنوب سوهاج بالإتجار بالمواد المخدرة مختلفة الأنواع.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت له بمدخل قرية الدويرات وبحوزته وبحوزته 1500 قرص لعقار التامول و100 جرام من مخدر الحشيش و470 جنية وهاتف محمول ومطواه وتوك توك.

بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والتوك توك للتنقل والسلاح للدفاع البيع تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.