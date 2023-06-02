صناديق جديدة لفصل القمامة داخل قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمناطق والمواقع الأثرية، رفعت منطقة قلعة قايتياي الأثرية في الإسكندرية، كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والعرب والأجانب.

من جانبه قال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، إن قلعة قايتباى شهدت استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الصيف والأفواج السياحية، من المصريين والعرب والأجانب، بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد طوال الصيف، والقادمة من محافظات الجمهورية.

وأضاف مدير عام آثار الإسكندرية لـ "اليوم السابع" أنه طبقا لتوجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالحرص على أن تظهر للمناطق الأثرية بالمظهر الحضارى اللائق، قامت إدارة القلعة برئاسة محمد عز المشرف على قلعة قايتباى بتنسيق الحدائق والمسطحات الخضراء وتقليم الاشجار والنخيل وكذلك تم وضع صناديق للقمامة جديدة لفصل القمامة، وتم عمل كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين ونيل رضاهم عن الزيارة مع تذليل كافة المعوقات ورصد لاى سلبيات والعمل على حلها وقتيا لجعل الزيارة ميسرة مع هذا العدد الهائل من الزائرين.

وأكد متولى أن القلعة تحظى باهتمام كبير من وزارة السياحة والآثار كونها من أهم المناطق الأثرية بالمحافظة وأن القلعة التى تزيد مساحتها على أربعة فدادين ونصف شهدت على مدار الشهور الماضية اعمال صيانة ورفع كافة وتطوير فى اجزاء كبيرة منها.

تعد قلعة قايتباى من أهم المناطق السياحية والأثرية بالإسكندرية، فهى مقصد الرحلات السياحية القادمة إلى الإسكندرية خلال موسم الإجازات وفصل الصيف، فهى أكبر أثر إسلامى بالمحافظة، وتستعد إدارة آثار الإسكندرية استعدادات مكثفة، لاستقبال الأفواج السياحية خلال فصل الصيف القادم لتظهر القلعة بالمظهر الحضارى اللائق بالمنطقة الأثرية.

وتتمتع قلعة قايتباى بكافة بمقومات السياحة الأثرية وترفيهية، حيث التمتع بقضاء يوم وسط عبق التاريخ، وجولة شيقة داخل مبنى القلعة والسراديب، والمدافع الأثرية التى تم إضافتها إلى ساحة القلعة مؤخرا، بالإضافة إلى التمتع بالبحر المحيط بقلعة قايتباى من كل جهة، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالبحر من خلال التنزه بساحة القلعة، أو رؤية البحر من المناطق المرتفعة داخل مبنى القلعة الرئيسى.