سيدة وشريكيها يكشفون تفاصيل سرقة شقة بمصر القديمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان وسيدة، تم القبض عليهم لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من شقة في مصر القديمة، بارتكاب الواقعة، وذكروا أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عقب ضبطهم، أنهم استخدموا مفتاح مصطنع في فتح باب الشقة، والاستيلاء على مبلغ مالي عثروا عليه بالشقة.

أضافوا أنهم أنفقوا جزءا من المبلغ المالي المسروق، وأرشدوا عن باقي المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، لتقرر النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتورط سيدة وعاطلين في سرقة شقة بواسطة مفتاح مصطنع في مصر القديمة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأحيلوا إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.