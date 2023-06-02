سياح العالم يستمتعون بزيارة المعابد والمقابر الفرعونية فى غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المعابد والمقابر الفرعونية بمحافظة الأقصر، إقبال سياحى كبير للأفواج القادمة من حول العالم للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية القديمة فى غرب الأقصر، حيث يضم البر الغربى عدد كبير من المقابر الفرعونية بجانب المعابد والمناطق الأثرية البديعة.

ويقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى من البر الغربى، إنه لا يتوقف السائحين عن زيارة وحب الأثار المصرية رغم ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتوافد الأفواج من دول العالم المختلفة للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة، حيث يوجد فى البر الغربى توجد معابد فرعونية تاريخية لملوك الفراعنة الذين بنوها على بعد أمتار من صفة نهر النيل، فتعتبر معابد مدينة هابو من أهم المعابد التى شيدها الملك رمسيس الثالث للطقوس الجنائزية على مساحة 10 أفدنة بطول 400 متر وعرض 200 متر، ويبلغ ارتفاع سور معبد هابو أكثر من 17 متر وعلى جدرانه قصص عن تاريخ الملك رمسيس الثالث وحملاته وحروبه العسكرية ضد أعداء مصر، ويعود تاريخ المعبد لأكثر من 3200 عام قبل الميلاد ويرصد الحملات التى قادتها "سيخ مت" وزيرة الحرب للملك رمسيس الثالث.

ويضيف الطيب عبد الله حسن لـ"اليوم السابع"، إنه يوجد بالبر الغربى أيضاً تحفة فرعونية مميزة وهى "معبد الرمسيوم" الذى بناه الملك رمسيس الثانى، حيث يضم معبد الرامسيوم عدد من التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثانى ونقوش تحكى طبيعة الحياة فى تلك الفترة من الدولة الفرعونية، وتسجل الصور والنقوش التى تزين جدار المعبد وقائع معركة قادش الشهيرة التى انتصر فيها الملك رمسيس الثانى على الحيثيين وكيفية تخطيطه للحرب، أما معبد الملكة حتشبسوت يعد قبلة لجميع السائحين الأجانب والمصريين خلال زيارة الأقصر، حيث أن حتشبسوت تعتبر أول ملكة فرعونية حكمت مصر وشيدت المعبد لرصد تاريخ حكمها للبلاد الذى كان يمثل قمة الرخاء والازدهار فى الحضارة الفرعونية، ويتكون المعبد من 3 طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة مبنية بالكامل من الحجر الجيرى، ونصبت أمام أعمدة تماثيل من الحجر الجيرى للإله أوزوريس وللملكة حتشبسوت فى توزيع سحرى، ويوجد على جدران المعبد عشرات النقوش للبعثات بحرية أرسلتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت للتجارة وإحضار البخور من تلك البلاد، كما توجد معالم أثرية متنوعة حول الأقصر، ومنها فى البر الغربى معبد الرامسيوم وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك والملكات ومقابر النبلاء.