وذكر مكتب رئيس أوكرانيا - في بيان نشر على موقعه الإلكتروني الجمعة - أن زيلينسكي أطلع المستشار الألماني بتصعيد روسيا الصاروخي ضد أوكرانيا.. مشددا على ضرورة مواصلة الدعم الدفاعي لأوكرانيا خاصة لتعزيز قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وشكر زيلينسكي شولتز لدعمه صيغة السلام الأوكرانية واستعداده للانضمام إلى تنفيذها، كما ناقش الجانبان الاستعدادات المشتركة لقمة السلام العالمي ومشاركة أوسع نطاق ممكن من المشاركين.

واتفق الزعيمان على أن أحد العوامل المهمة في الضغط على روسيا هو تعزيز العقوبات ضد موسكو، لا سيما من خلال تضمين حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة قيودا أكثر فاعلية ضد الاقتصاد الروسي.