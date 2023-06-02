رئيس وزراء الهند يعبر عن حزنه لحادث القطارين ويؤكد: عمليات الإنقاذ جارية

كتب عبد الوهاب الجندى

أبدى رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، انزعاجه وحزنه نتيجة لتصادم قطارين سريعين في أوديشا، قائلا: مشاعري مع العائلات الثكلى، وأتمنى أن يتعافى المصاب قريباً".

وأشار على تويتر، إلى أنه استعرض مع وزير السكك الحديدية وضع الحادث، مؤكدا أن عمليات الإنقاذ جارية في موقع الحادث ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن أكثر من 30 شخصا قتلوا وأصيب نحو 180 أخرين، في تصادم قطارين سريعين بالقرب من محطة باهاناجا في بالاسور في أوديشا مساء الجمعة.

في غضون ذلك ، صرح مكتب مفوض الإغاثة الخاصة في أوديشا أن "الفرق غادرت إلى الموقع لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، كما تم توجيه جهة التحصيل، بالاسور للوصول إلى المكان لإجراء جميع الترتيبات اللازمة وإبلاغ فريق الهلال الأحمر إذا تطلب الأمر أي مساعدة إضافية من على مستوى الدولة ".