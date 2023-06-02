رئيس غرفة السياحة: فوز أسوان بلقب عاصمة السياحة العربية سيزيد من التدفقات الدولية.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بمحافظة أسوان، أن نجاح أسوان فى ملف عاصمة السياحة العربية، سيزيد من نسب التدفق السياحى للسائحين من الدول العربية الشقيقة خاصة الخليج.

وأضاف رئيس غرفة السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسوان جديرة بهذا اللقب لأن لديها مقومات نجاح السياحة العربية، فأسوان تضم العديد من المعابد بطول المحافظة شمالاً وجنوباً بالإضافة إلى بحيرة ناصر أمام السد العالى بجانب رحلات البواخر فى نهر النيل وهناك فنادق تاريخية، ويمكن إضافة سياحة السفارى والصيد فى البحيرة، وهناك المزيد من التطلعات، بجانب محاولة استغلال ظاهرة تعامد الشمس الفريدة على معبد أبوسمبل وهى قادرة وحدها على جذب مزيد من السياحة العالمية.

وأوضح خيرى، أن محافظ أسوان عقد اجتماعاً بديوان عام المحافظة، حضره ممثلى الكيانات السياحية المختلفة والأجهزة التنفيذية والأمنية، لإعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى من أجل فوز أسوان عاصمة للسياحة العربية يعتمد على استثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور، مؤكداً أن لدينا كل المقومات لنيل اللقب.