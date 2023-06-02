رئيس الصومال: انضمامنا لمجموعة شرق إفريقيا سيسهل التجارة بدول المنطقة

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رحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بقبول قادة دول مجموعة شرق إفريقيا طلب بلاده للانضمام إلى المجموعة، مؤكدا أن ذلك سيحقق لمقديشيو المستقبل الاقتصادي والتجاري لدول شرق إفريقيا، إلى جانب تسهيل التجارة بدول المنطقة.

وقال رئيس الصومال - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده بذلت جهودا كبيرة من أجل الانضمام إلى دول مجموعة شرق إفريقيا.

وأعرب عن شكره لرؤساء دول مجموعة شرق إفريقيا واللجان الفنية المكلّفة بمراجعة طلب عضوية بلاده؛ لما بذلته من جهود جبارة في هذا الملف، وعلى الفرصة التي أتاحوها للشعب والحكومة الصومالية إلى الانضمام لهذه المظلة.

وبهذا ستصبح الصومال ثامن دولة تنضم إلى مظلة مجموعة دول شرق إفريقيا بعد بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا والكونغو الدميقراطية.