اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دول "بريكس" ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:00 ص
دول "بريكس" ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية زعماء دول بريكس - أرشيفية
وكالات

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رحبت دول مجموعة "بريكس" في بيان مشترك بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وجاء في بيان صادر عن اجتماع وزاري لمجموعة "بريكس"، يوم الخميس، أن "الوزراء يرحبون بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ويؤكدون دعمهم للجهود الرامية إلى حل سياسي وتوافقي، يحترم سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وتجدر الإشارة إلى أنه ينعقد في جمهورية جنوب إفريقيا يومي 1 و2 يونيو اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وقد وافقت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مايو الماضي على عودة سوريا إلى المنظمة بعد 12 سنة من غيابها.


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جامعة الدول العربيه

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