خسائر حريق قرية شبرا ملس بزفتى "محصول 150 فدان كتان" واستمرار أعمال التبريد

تجري الحماية المدنية بالغربية أعمال التبريد في مفرش للكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتي، بعد إخماد حريق هائل اندلع فجر اليوم والتهمت النيران كميات كبيرة من المحصول.

واتت النيران على محصول 150 فدان كتان تم تشوينهم في المفرش، تمهيدا لمرحلة التصنيع، وتقدر الخسائر بأكثر من 5 ملايين جنيه.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق هائل، نشب في شونة كتان مخزن بها كتان ملك عدد من الأهالي بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى باندلاع حريق هائل فى شونة كتان بقرية شبراملس ملك عدد من الاهالي، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق بمساعدة الاهالي.

وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الحريق وانتداب الادلة الجنائية، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.