حياة كريمة في أسوان.. تحسين مستوى الخدمات بالقرى وقرب تسليم العمارات السكنية

أسوان- صلاح المسن

تواصل قرى ونجوع محافظة أسوان، جنى ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وحققت مشروعات حياة كريمة طفرة كبيرة بمحافظة أسوان، من خلال مشروعات حيوية اقتربت أن تظهر للنور، مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل علي توفير الخدمة وتحسين مستوي العيشة داخل القري. وتعمل علي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين في ريف مصر للأفضل.

وتقدم الدولة المصرية، الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية لرفع قدرات البنية التحتية والأساسية للقرى لإحداث تنمية شاملة بقرى الريف المصري وجعلها متكاملة من كافة الجوانب الخدمية بمختلف القطاعات، وتعد هذه المبادرة مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية.

وتعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تغيير الواقع داخل القرى الأكثر احتياجا فى كل ربوع الريف المصرى، وجهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.ومبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.واقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في اعمال المبادرةالرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة.والمشاريع التنموية،تاتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتي تهدف للارتقاء بمعدل تطور قري الريف المصري.وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية.ففي قري ونجوع محافظة

ومن القري المدرجة قرية سلوا بكوم امبو، التي تذخر بالعديد من المشروعات التنموية وبلغت نسب التنفيذ معدلات مرتفعة وبعض المشروعات جاهز للتسليم

و قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو ، يبلغ عدد سكانها 35,5 ألف نسمة موزعين على 5 توابع وقرى فرعية ونجوع، وتشمل مشروعات حياة كريمة مشاريع إنشاء مدرسة أبوعيد الإبتدائية ومدرسة محمود طه الإبتدائية ومشروع إنشاء مجمع الخدمات ، ومشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنية بقرية الحجندية بإجمالى 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية ملحق بها 136 حظيرة للمواشى والطيور ، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية الشطب، علاوة على مشروعات إنشاء المجمع الزراعى وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء وشبكة مياه الشرب.ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والذي يأتي ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان .

حيث يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن بينما مجمع الخدمات الزراعية يأتي ضمن 31 مجمع ، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة.

كما يجري، إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

وينشر "اليوم السابع" عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها ضمن المبادرةالرئاسيةويتم تنفيذ حزمة من المشروعات تضم مشروعات في كافة القطاعات، أوشكت علي الإنتهاء،علاوة علي تنفيذ أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والبنية التحتية وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية، مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء كذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

حيث يتم تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء،ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

جدير بالذكر،أن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة ، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .

كما يجري بمحافظة أسوان، الاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية مجمع بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتقديم خدماتها إلى الجمهور بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى.بالتوازي مع ما انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات من تدريب نحو الموظفين، سينتقلون لتشغيل هذه المجمعات على مهارات التحول الرقمى.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية، والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو وذلك بعد ضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية،وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى، و 75 كوبرى، و 32 نقطة إسعاف،و157 مركز شباب ،و2 مجمع صناعى، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم.