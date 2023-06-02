اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طالبة داخل منزل بإحدى قرى المنيا

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:47 ص
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طالبة داخل منزل بإحدى قرى المنيا جثة
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لطالبة داخل منزلها، بإحدى قرى مركز المنيا. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطالبة تبلغ من العمر 18 سنة مقيمة بإحدى قرى مركز المنيا، وبالفحص أفادت التحريات الأولية وجود حبل معلق فى غرفة المنزل.
 
انتقل فريق الشرطة والإسعاف والنيابة العامة إلى موقع البلاغ وقامت النيابة بمعاينة الواقعة، وقررت نقل الجثمان إلى مستشفى المنيا المركزي لإعداد تقرير الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب التشريح.
 
وكلفت النيابة العامة، البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
 
 
 
 



 

 


مديرية الامن

حوادث

مركز المنيا

اخبار المنيا

مخافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة