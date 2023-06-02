جهز منظارك واستعد.. الكوكب الأحمر أمام نجوم النثرة فى مشهد بديع بعد الغروب

كتب ــ محمود راغب

يرصد بسماء مصر والعالم العربي بعد حوالي ساعة من غروب شمس اليوم الجمعة 2 يونيو 2023 المريخ أمام عنقود نجوم النثرة، وكأنه في داخلها في ظاهرة مشاهدة من خلال أجهزة الرصد.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه عند توجيه المنظار أو تلسكوب صغير ذو مجال رؤية واسع نحو الكوكب الأحمر سيظهر وهو محاط بالعديد من النجوم، وهي فرصة كذلك لتوضيح حركة المريخ عبر السماء بمراقبة موقعة بالنسبة لهذا العنقود في الليالي التالية.

عنقود النثرة أو خلية النحل أحد من أقرب العناقيد النجمية المفتوحة إلى الشمس على الرغم من عدم رؤيتها كلها باستخدام التلسكوبات الصغيرة، إلا أن هذا العنقود يعج بحوالي 1000 نجم منها حوالي 300 نجم تشبه الشمس، اثنان على الأقل من تلك النجوم في العنقود تدور حولها كواكب، ويمكننا أن نتخيل مدى روعة سماء الليل على كوكب يقع في منتصف عنقود نجمي.

نظرًا لأنه يمكن مشاهدة عنقود النثرة بسهولة في موقع مظلم بالعين المجردة حيث يبدو على شكل رقعة ضبابية، فإن عنقود النثرة معروف منذ القديم بأسماء مختلفة في ثقافات مختلفة، منها "خلية النحل" لأنها تشبه سرب من النحل.

كوكب المريخ بعيد عن الأرض حاليًا، مما يعني أنه حتى التلسكوبات لن تقدم الكثير من التفاصيل السطحية ، لكنه يتوهج بدرجات اللون البرتقالي والأحمر ، وهي واحدة من أفضل الأجزاء المتعلقة بالمريخ. ومع ذلك فإن هذا الحدث لا يتعلق بالأشياء الفردية بقدر ما يتعلق بتفاعلها.