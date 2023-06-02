اليوم السابع
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جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز الأسبوع المقبل

الجمعة، 02 يونيو 2023 06:00 ص
جهاز أكتوبر الجديدة يواصل تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز الأسبوع المقبل أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يستأنف جهاز أكتوبر الجديدة، تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحى العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الخامسة  ، القطع من 41 : 80، يوم الأحد 4/6/2023، والقطع من 81 : 120،  يوم الإثنين 5/6/2023، والقطع من 121 : 160، يوم الثلاثاء 6/6/2023، والقطع من 161 : 200، يوم الأربعاء 7/6/2023، والقطع من 201 : 240، يوم الخميس 8/6/2023.

 

ونوه رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، عن أنه سيتم القطع من 241 : 280، يوم الأحد 11/6/2023، والقطع من 281 : 320،  يوم الإثنين 12/6/2023، والقطع من 321 : 360، يوم الثلاثاء 13/6/2023، والقطع من 361 : 400، يوم الأربعاء 14/6/2023، والقطع من 401 : 440، يوم الخميس 15/6/2023، والقطع من  441 : 480، يوم الأحد 18/6/2023، وتخصيص الأيام من الإثنين  19/6/2023 : الأربعاء 21/6/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

 

 

 


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