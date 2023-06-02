جبال الملح ببورفؤاد قبلة السائحين من مختلف المحافظات فى عز الحر.. صور

بورسعيد - محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة ومن مختلف المحافظات، وتوافد أتوبيسات الرحلات لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية، بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر، ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية، والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد، وميدان الملك فؤاد والمحكمة المختلطة التاريخية والتجول في شوارع المدينة والمسطحات الخضراء.

وحرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع، والتصوير وكأنها جبال ثلج فى أوروبا، بعدما تحولت منطقة الملاحات إلى مزار سياحى، والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمدينة والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخراً.

من جانبه، قال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، إن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية، لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

أضاف عامر أن من فوائد الجلوس على الملح، سحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان، وهو ما يشبه جلسات العلاج الطبيعى، وتابع أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث فى أوروبا. مؤكداً أن جبال الملح بشركة النصر للملاحات بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرين على التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليرى من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

ووصف اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، جبال الملح أنها عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالى، ويمكن الوصول لجبال الملح، التى تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

كما أعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة التى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة، وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.