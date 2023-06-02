جامعة دمياط تظهر فى تصنيف تايمز للتأثير المجتمعى للعام الرابع على التوالى

أعلنت منذ ساعات نتيجة تصنيف تايمز للجامعات بشأن تأثيرها المجتمعي و المتعلق بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأوضحت نتيجة التصنيف ظهور اسم جامعة دمياط ضمن الجامعات المعلنة به للمرة الرابعة على التوالي، وجاءت جامعة دمياط إجماليا فى المرتبة 601 - 800 بين الجامعات على مستوى العالم التى ظهرت فى هذا التصنيف، كما جاءت جامعة دمياط فى الترتيب الخامس بين الجامعات المصرية الحكومية و الدولية و الخاصة و الأهلية

جدير بالذكر أن الجامعات التى تظهر فى أى تصنيف عالمى هى التى تحقق معايير محددة تتيح لها الظهور بالتصنيف، و لقد ظهرت جامعة دمياط فى 16 هدف من أصل 17 هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، و جاءت أبرز مراكزها على النحو التالى

المركز 101- 200 فى الهدف الثالث "الطاقة النظيفة"

المركز 201 - 300 فى الهدف الحادى عشر "الاستدامة فى المدن و المجتمعات المحلية"

المركز 301 - 400 فى الهدف الرابع "جودة التعليم"

المركز 401- 600 فى الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين"

ومن جانبه أشاد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة بالجهد المبذول من جميع المنتسبين للجامعة من أجل التطوير المستمر، لافتا إلي وجود اهتمام بالغ من قبل جميع المنتسبين للجامعة من قيادات و أعضاء هيئة تدريس و إداريين و طلاب و خريجين ببذل أقصى طاقتهم من أجل إعلاء قيمة جامعة دمياط.

وأكد رئيس جامعة دمياط أيضا، أن الجامعة تسعي بشكل مستمر إلي مزيد من التطوير، موضحا أهمية هذا الأمر من أجل اللحاق بركب المنافسة بين الجامعات سواء المصرية أو العالمية بما يضمن تقديم مستوى متميز لكافة خدمات جامعة دمياط.