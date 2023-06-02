تفاصيل لقاء محافظ الأقصر بمنسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مع السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث التقى بالعديد من أبناء الأقصر الذين يمثلون مختلف القطاعات، وخلال اللقاء قدم محافظ الأقصر عرضاً تقديمياً عن جهود المحافظة فى المبادرة منذ دورتها الأولى فى عام 2022 ، موضحاً المجهود الذي تقوم به المحافظة للحث على المشاركة فى المبادرة، والحرص على وصولها لكافة قرى ونجوع الأقصر بمساعدة الجهات الشريكة، كما استعرض محافظ الأقصر جهود لجنة المشروعات الخضراء بالمحافظة، فى عقد لقاءات تعريفية وندوات، كالندوة الخاصة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى أعقبها برنامج تدريبي.

وقال السفير هشام بدر، إن هذه المبادرة تأتى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى الاستفادة من حلول المواطنين لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وإعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر قدمت نحو 74 مشروع أخضر ذكي لخدمة البيئة فى المرحلة الأولى من المبادرة العام الماضى فاز منها 6 مشروعات فى المجالات الست ، وقد ساهمت هذه المشروعات فى توفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة .

وأوضح بدر، أنه تم فتح الباب لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية هذا العام ومن المقرر أن يتم الغلق النهائي لاستقبال مشروعات بنهاية شهر يونيو الجارى ، مؤكداً أن فكرة المبادرة قائمة على أن يكون هناك حلول قابلة للتنفيذ ونقوم بأخذها وعرضها على العديد من المستثمرين من أجل تمويلها بالإضافة إلى أننا عرضنا مجموعة من هذه المشروعات خلال مؤتمر المناخ الماضي، حيث حضر اللقاء محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدداً من رؤساء المدن ونوابهم.

كما قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، برفقة السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بجولة تفقدية في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان، وأستعرض العاملون بالمستشفى رحلة شفاء الأورمان في الحصول على شهادة التميز للمنشآت الصحية الخضراء وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم عمل برامج رفع كفاءة الطاقة ( إضاءة موفرة- ضبط درجة التكيف على 25- كشافات انارة خارجية حساسة للضوء- أجهزة المغسلة تعمل بالبخار- أجهزة المطبخ تعمل بالغاز- إغلاق كهرباء المكاتب الادارية أتوماتيكيا بعد مواعيد العمل ومتابعتها مركزيا- عمل الصيانات ومراقبة درجات حرارة ورطوبة المهمات الكهربائية) مما أدى إلى خفض بنسبة 18.9% تقريبا من استهلاك الكهرباء ، أي ما يعادل مليون وأربعمائة وخمس وعشرون ألف جنيه مصري سنويا.

كما تم التحول إلى الطاقة النظيفة و الطاقة المتجددة من خلال تركيب خلايا طاقة شمسية بقدرة 450 كيلو وات تقوم المحطة بإنتاج 808 ميجا وات/ساعة في العام وتم التشغيل في 01/12/2022 حيث تم إنتاج 420 ميجا وات/ساعة حتي الان اي اكثر من الإنتاج المتوقع خلال نصف عام فقط ، مما يوفر 19% من استهلاك المستشفى للكهرباء سنويا، اى ما يعادل توفير مليون ومائتان جنيه مصري في السنة الواحدة، واستبدالها بطاقة نظيفة متجددة، كما سيؤدي ذلك إلى التقليل من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون بمقدار 512 طن في العام الواحد ولذلك تم منح مستشفي شفاء الاورمان الشهادة الذهبية للمنشآت الصحية الخضراء ، وأخيرا تم تحويل سيارات المستشفى لتعمل بالغاز الطبيعي.

ومن جانبة أشاد السفير هشام بدر بمجهود مستشفى شفاء الأورمان فى التحول لمنشأة صحية خضراء كأول مستشفى فى صعيد مصر ، حيث أن ذلك من أهم توصيات مؤتمر المناخ الذي عقد العام الماضي فى مدينة شرم الشيخ ، مؤكداً أن عرض ذلك من خلال شاشة فى البهو الرئيسي للمستشفى تبين للحضور حجم التوفير والحد من الأستهلاك، يحث الجميع على التغيير نحو الأفضل والتعامل بشكل أفضل مع البيئة المحيطة مما يوفر في الطاقة والمال مع إمكانية استبدال هذة الطاقة التى تم توفيرها مع أخرى مستقبلاً ، وفى نهاية جولته بالمستشفى أكد على أنها صرح بيئى وصحى كبير نتشرف به جميعاً، كما أثنى محافظ الأقصر على جهود مستشفى الأورمان فى المساهمة فى الحد من التلوث البيئى والانبعاثات ، وكذا أشاد بالأساليب الآمنة فى التخلص من النفايات الطبية وإعادة تدويرها.



اجتماع المحافظ مع منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء



اجتماع محافظ الأقصر مع منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء



لقاء محافظ الأقصر مع منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء



