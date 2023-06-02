تعليم المنوفية: الانتهاء من أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه سوف يتم الانتهاء اليوم من أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم اليوم الانتهاء من أعمال التصحيح، وسوف يتم البدء من غدا فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة والتى من المتوقع أن تكون منتصف الأسبوع القادم.

وأشار الفولى أنه يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات التصحيح من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على العاملين بكنترول الشهادة الإعدادية على التدقيق فى التصحيح وعملية رصد الدرجات حتى يحصل على طالب حقه.