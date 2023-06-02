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تعرف على المواقع الأثرية والمتاحف المطبقة لنظام الدفع باستخدام الكروت البنكية

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:00 م
تعرف على المواقع الأثرية والمتاحف المطبقة لنظام الدفع باستخدام الكروت البنكية وزارة السياحة والاثار - أرشيفية
كتب محمد أسعد

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بدأت وزارة السياحة والآثار، خلال الفترة القليلة الماضية، في تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية والمتاحف والتي تم تطبيق هذا النظام بها حالياً ووقف السداد النقدي بالكامل بها ليكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل، وذلك استكمالاً لخطة الوزارة للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية.
 
فقد تضمنت هذه الأماكن 7 مواقع أثرية ومتحفين حتى الآن وهي:
 
منطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بصلاح سالم، والمسلة الناقصة ومعابد كل من إدفو، وكوم أمبو، وفيلة، وأبو سمبل بأسوان، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف النوبة.
 
وسيتم السماح بهذه المتاحف والمواقع الأثرية بالسداد النقدي لرحلات المدراس المصرية فقط بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة إلكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضاً.
 
وهناك عدة طرق يتم العمل بها لشراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع الأثرية:
 
 أولاً: بالنسبة لشركات السياحة والزائرين الأفراد الأجانب 
 
1) إمكانية شراء شركة السياحة لتذاكر زيارة مجمعة لعملائها الراغبين في دخول هذه المواقع والمتاحف من مركز التذاكر المجمعة بالوزارة، ويكون سداد قيمة هذه التذاكر عن طريق التحويلات البنكية من حساب الشركة في البنك، أو باستخدام كروت بنكية في المركز، مع التأكيد على أنه لن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لهذه التذاكر ولا يجوز أيضاً وضع قيمة التذاكر نقدياً في حساب المجلس الأعلى للآثار بالبنك، ولكن لابد من تحويلها عن طريق البنك.
 
2 ) قيام شركة السياحة باستصدار كارت مدفوعات نقدية من أحد البنوك المصرية التي تقدم كروت مدفوعات للشركات، ويتم تسليمة للمرشد او المندوب لشراء التذاكر في الموقع. 
 
3) أن يقوم الزائر الأجنبي نفسه بشراء تذاكر الدخول عند وصوله المنطقة الأثرية أو المتحف باستخدام الكارت البنكي الخاص به، ولن يكون متاحاً شراء تذاكر للأجانب إلا عن طريق الكروت البنكية.  
 
4) أن تقوم الشركة بشراء التذاكر إلكترونياً من موقع الوزارة egymonuments.com.  
 
 ثانياً: بالنسبة للزائرين الأفراد المصريين 
 
1 ) أن يتم شراء التذاكر إلكترونياً من خلال الموقع egymonuments.com. 
 
2 ) شراء تذاكر الزيارة من منفذ بيع التذاكر بالموقع الأثري أو المتحف باستخدام الكارت البنكي أو كارت ميزة المسبق الدفع والذي تصدره البنوك المصرية.
 
3 ) يستمر إتاحة شراء تذاكر الزيارة للزائرين المصريين سواء البالغين أو الطلبة بالكارت البنكي أو نقداً في بعض المواقع المحدودة وبشكل مؤقت.  
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية



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