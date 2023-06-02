تعرف على آخر إحصائيات توريد محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تواصل الشون والصوامع الحكومية بمحافظة أسيوط استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2023 التى وصلت إلى 82 ألفا و380 طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بجيمع المواقع التخزينية التى يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفى هذه النقاط نبين تفاصيل عمليات التوريد.

1 تستمر إجراءات توريد الأقماح للشون والصوامع من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

2- تبلغ مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة 167 ألف فداناً بجميع مراكز المحافظة

3- تم حصاد 159 ألف و600 فدان حتى الآن وجار الانتهاء من حصاد باقى المساحات المزروعة لمحصول القمح

4-يتم التنسيق والتعاون بين مديريتى الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجى آمن.

5-تم توريد 35757 طن و529 كجم بشون البنك الزراعى المصري.

6- تم توريد 17227 طن و356 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) .

7- تم توريد 19383 طن و39 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و10013 طن و932 كجم انتاج التقاوى /إرشاد (إكثار)

8- وصل إجمالى ما تم توريده حتى الآن إلى 82 ألف و380 طن و932 كجم قمح بجميع الشون والصوامع ومراكز التجميع

9- تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".