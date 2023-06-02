تأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين.. خطة الأمن فى مباراة الأهلى والوداد

كتب محمود عبد الراضي

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي، المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتبدأ خطة التأمين من قبل المباراة بعدة ساعات، وصولا لدخول الجماهير وبدء المباراة ، وصولا لانتهاء المباراة وخروج الجماهير بسلام وأمان.

وسادت حالة من الارتياح في القلعة الحمراء بعد زيادة عدد الجمهور إلى 50 ألف مُشجع بعدما كانت الموافقة الأولية على 20 ألف.

وقدم مسئولو الأهلي الشكر للجهات الأمنية بعد الموافقة على زيادة الجمهور في لقاء الذهاب الهام أمام بطل المغرب وبذل مسئولو النادي محاولات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل زيادة عدد الجماهير وطلبوا حضور السعة الكاملة في استاد القاهرة الذي يستضيف مباراة الوداد، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مهمته نحو استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا ويبحث الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعدما سبق وتوج باللقب 10 مرات من قبل كأكثر الأندية الإفريقية تتويجا بلقب الأميرة السمراء.