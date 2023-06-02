وأضاف بلينكن - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "الجميع هنا يقف وراء إعلان بوخارست .. هذا لم يتغير نحن نركز بشكل مكثف على ما يمكننا القيام به لتعزيز العلاقة بين أوكرانيا وحلف الناتو بشكل أكبر ومواصلة الارتقاء بأوكرانيا إلى معايير الناتو وقابلية التشغيل البيني".

وتابع أن، المناقشات في أوسلو كانت فرصة لمقارنة الملاحظات حول الدعم لأوكرانيا واتخاذ مواقف لمواجهة العملية الروسية والتحديات الأخرى لضمان أن الحلفاء يمكنهم المضي قدما عندما يجتمعون في القمة المرتقبة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في أوسلو بعد اجتماع لوزارة خارجية الناتو.

يُشار إلى أن أعضاء الحلف قد أكدوا خلال قمة بوخارست عام 2008 أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو من دون تحديد جدول زمني.

ويتيح انضمام أوكرانيا إلى الناتو استخدامها بند الدفاع الجماعي في ميثاق الحلف والذي يلزم جميع الحلفاء بالدفاع عن عضو آخر في حالة تعرضه إلى هجوم.