اندلاع حريق فى محيط مصنع أوراق ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شب حريق محدود بمحيط مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف، منذ قليل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجار التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في محيط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران.

فيما دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، لنقل أى مصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم.



تواجد سيارات الإسعاف



حريق بمصنع فى بنى سويف



حريق شرق النيل ببنى سويف



قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق