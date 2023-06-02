اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اندلاع حريق فى محيط مصنع أوراق ببنى سويف.. صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 01:53 م
اندلاع حريق فى محيط مصنع أوراق ببنى سويف.. صور جانب من الحريق
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شب حريق محدود بمحيط مصنع للورق بالمنطقة الصناعية بشرق النيل في مدينة بني سويف، منذ قليل، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجار التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران وتقوم بعمليات التبريد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في محيط أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.
 
ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران. 
 
فيما دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، لنقل أى مصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم.
 
 
تواجد سيارات الإسعاف
تواجد سيارات الإسعاف
 
حريق بمصنع فى بنى سويف
حريق بمصنع فى بنى سويف

 

حريق شرق النيل ببنى سويف
حريق شرق النيل ببنى سويف

 

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق
قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

 

قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حريق بنى سويف

مصنع اوراق

حريق مصنع اوراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة