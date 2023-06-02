انتهاء أعمال مراجعة نتيجة الشهادة الإعدادية وسيعلن عنها خلال ساعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

تتطلع أنظار أسر 63 ألفا و308 طلاب بالشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، صوب ديوان عام المحافظة، صباح غد السبت، انتظاراً لاعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإعلان نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها غداً.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن كافة المراجعات النهائية، انتهت وسيتم اعتمادها صباح الغد، ليتم إعلانها بالمدارس، إضافة لإعلان أسماء أوائل الإعدادية، ويتبعها تحديد موعد لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بناء عن تلقي محافظ كفر الشيخ عدد من الاستفسارات من الأهالي عن موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فوجه بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة لاعتمادها واعلانها، والإعلان عن أسماء الأوائل.





