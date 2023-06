النفايات تغمر قمة إيفرست ودعوات لفرض عقوبات على المخالفين.. فيديو

دعا دليل الرحلات في جبل إيفرست، حكومة النيبال إلى فرض "قواعد صارمة"، لمكافحة القمامة الموجودة على قمة أعلى جبل في العالم، والتي تحولت إلى جبل للنفايات.

وأعلى جبل في العالم سرعان ما سيصبح أيضا أعلى مكب نفايات في العالم، وفقا لمقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أكواما من القمامة ممتدة عبر معسكر قاعدة جبل إيفرست.

وأظهرت اللقطات التي تم التقاطها في 17 مايو، أكواما من القمامة منتشرة في جميع أنحاء قاعدة المعسكر الذي يستخدم من قبل المتسلقين أثناء صعودهم ونزولهم من إيفرست وتتخللها للاستراحة والتخييم.

والمقطع التقط قبل أيام من الذكرى السبعين لصعود إدموند هيلاري وتينزينج نورجاي، على جبل إيفرست يوم 29 مايو 1953، ما سمح لآلاف المتسلقين باتباع خطواتهما.

وقال تنزي شيربا وهو أحد الأشخاص الذين ينظمون رحلات إلى الجبل: "أعتقد أن الحكومة يجب أن تضع قواعد صارمة لأولئك الذين يتركون القمامة على جبل إيفرست، وينبغي تنظيم حملة تنظيف أكثر فاعلية"، مضيفا: "هذا أقذر معسكر رأيته في حياتي".

