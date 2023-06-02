اليوم السابع
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الملكة رانيا تنشر لقطات مميزة من مأدبة عشاء وحفل زفاف ابنها الأمير الحسين.. صور

الجمعة، 02 يونيو 2023 06:00 م
الملكة رانيا تنشر لقطات مميزة من مأدبة عشاء وحفل زفاف ابنها الأمير الحسين.. صور من حفل زفاف ولى العهد الأردنى
كتب إيهاب محمد

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شاركت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، صورا عبر  حسابها على انستجرام من حفل الزفاف الملكى لنجلها ولى العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوه.

وعلقت الملكة رانيا على الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام :" الحمدلله .. من زفاف الغوالي حسين ورجوة الحسين، الله يهنيكم ويخليكم لبعض وتبقى الفرحة مزينة قلوبكم".

وأقيم حفل زفاف ولى العهد الأردني الأمير الحسين على الأميرة رجوة  بقصر زهران، فى حضور الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا، حيث استقبلا ضيوفهما من أفراد العائلات الملكية من جميع أنحاء العالم وكبار الشخصيات، بمرافقة معزوفات موسيقى القوات المسلحة، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".

وأطلت الملكة رانيا وهي تحيي الضيوف بجانب زوجها الملك عبد الله،  بفستان أسود مصمم برقبة عالية بسيطة وأكمام طويلة، كما تزينت الإطلالة بتطريزات معقدة بظلال من الذهبي والبيج على طول الرقبة والأكمام وأسفل الظهر، والفستان من مجموعة دار ديور الفرنسية لموسم خريف وشتاء 2022، وأكملت إطلالتها بإضافة أقراط ذهبية أنيقة تشبه تطريز الفستان، وتركت بعض الخصلات من شعرها على جهة اليمين ، وباقى خصلات شعرها إلى الخلف في لفات ناعمة وراقية وحافظت الملكة على مكياجها الناعم الذي تشتهر به كما وضعت أحمر خدود فاتح مائل إلى الخوخى مع لون أحمر شفاه وردى كريمي.

وفى حفل العشاء الذى أقيم بعد حفل "كتب الكتاب"، لاستقبال  كبار الزوار، ارتدت الملكة رانيا فستان أخر ولكن هذه المرة من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب والفستان من مجموعة ربيع وصيف 2023

 


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