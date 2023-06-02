المفتي: يجب على المضحي الالتزام بتعليمات الجهات المعنية

محمد شرقاوى

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أحكام وموعد ذبح الأضحية، وطريقة الذبح في المجازر، واستيراد أضاحي من الخارج.. وغيرهم ما يتعلق بأحكام الأضاحي.

وقال الدكتور شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن الفقه الإسلامي فيه من المرونة ما تسمح بـ ذبح الأضحية بعد أيام التشريق؛ لكثرة عدد الأضاحي في يوم عيد الأضحى؛ حتى يتسعزمن ذبح الأضاحي كافة.

وشدد مفتي الجمهورية أنه على أهل الاختصاص والمسؤولين الحديث عن استيراد بعض التجار أضاحي من الخارج لا تنطبق عليها الشروط، وتوضيح الإجراءات القانونية والتعليمات في هذا الشأن.

وتابع علام قائلا: وحول تلويث الشوارع بمخلفات الأضاحي فنقول إنه يجب على المضحي الالتزام بتعليمات الجهات المعنية؛ لأن ذبح الأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين.