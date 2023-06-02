اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المركز السوري للزلازل: تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة، 02 يونيو 2023 08:02 م
المركز السوري للزلازل: تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية زلزال سوريا
أ ش أ

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أعلن المركز السوري للزلازل، تسجيل 11 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقوة أقل من 3.1 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ - أن الهزات التي سجلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، توزعت بين هزة في البحر شمال غرب اللاذقية بـ 19 كيلومتراً بقوة 2.2 درجة، وهزة في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 68 كيلومترا وبقوة 3 درجات.

ومن الهزات المسجلة أيضا، هزة شمال غرب الحسكة بـ 169 كيلومترا بقوة 2.6 درجة، وهزة جنوب تدمر بـ 69 كيلومترا بقوة 2.1 درجة، وهزة شمال اللاذقية بـ 10 كيلومترات في البحر الأحمر بقوة 1.7 درجة، وهزة في البحر غرب شمال غرب اللاذقية بـ 25 كيلومترا بقوة 3 درجات، وهزة في البحر غرب اللاذقية بـ 33 كيلومترا وبقوة 1.8 درجة.

كما سجلت هزة شمال غرب طرطوس بـ 65 كيلومترا بقوة 1.1 درجة، وهزة شمال لبنان جنوب شرق طرطوس بـ 44 كيلومترا بقوة 1 درجة، وهزتان في جزيرة قبرص بقوة 1.8 درجة.

 


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