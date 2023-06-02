الكويت توضح كيفية تجديد إقامة المعلمين الوافدين

إيمان حنا

أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة بالكويت أسامة السلطان، أن تجديد الإقامة للوافدين وخدمات المجلس الطبي وإفادات تخفيف العمل للعاملين في الإدارات المدرسية سيكون التسجيل عن طريق موقع وزارة التربية - الخدمات الإلكترونية - منصة الخدمات الإدارية وذلك في إطار استعداد الوزارة للعام الدراسي المقبل 2023 /2024 وفق"الأنباء الكويتية".

جاء ذلك في نشرة أصدرها السلطان، حدد خلالها تقديم عدد من الخدمات من بينها تسجيل طلبات النقل (الداخلي والخارجي، في الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس من كل عام دراسي)،و تسجيل تظلمات اختبار الوظائف الإشرافية التعليمية.

-وأيضا تسجيل تظلمات المقابلة الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية،و الاستعلام عن ترتيب الوظائف الإشرافية التعليمية،و تسجيل تظلمات الأعمال الممتازة.

و الاستعلام عن البدلات والترقيات والعلاوات الاجتماعية، و تسجيل البعثات والإجازات الدراسية، و تجديد الإقامة للوافدين،و خدمات المجلس الطبي وتخفيف العمل.

من جهة اخرئ، قال السلطان إن بروتوكول تعاون بين وزارة التربية ممثلة بإدارة التطوير والتنمية وجمعية المعلمين الكويتية يهدف إلى التعاون في تدريب المعلمين والإداريين ومنتسبي وزارة التربية عبر برنامج مشترك، مضيفا أن الشراكة بين الوزارة والجمعية وطيدة.

ومن جانب آخر، أوضح رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن الاتفاقية تعكس إيجابيات مبدأ الشراكات، وهو من الركائز الأساسية في الخطة التنموية للكويت.