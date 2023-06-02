وقال الأعرجي -خلال لقائه مع سفير جمهورية التشيك في بغداد، بيتر شتيبانيك- إن "المشهد السياسي في العراق مستقر، وإن الفرصة متاحة لدخول الشركات التشيكية"، مؤكدا أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد أهمية دعوة الشركات التشيكية للعمل في العراق"، وفقا لما أوردته قناة "السومرية " الإخبارية.

وبحث الأعرجي مع سفير جمهورية التشيك في بغداد، تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، فضلا عن بحث استمرار الشراكة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وشدد الأعرجي، على "أهمية الضغط باتجاه إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، لأنها سببت ضررا على الجميع، ولابد من جهود دولية حقيقية لإنهاء هذا النزاع وتجنيب المنطقة والعالم آثار الحرب والخراب".

من جانبه، ثمن السفير التشيكي، "جهود العراق ودوره في التقارب بين إيران والسعودية"، مشيرا إلى أن "هذا التفاهم سيجلب السلام إلى المنطقة".

ونقل السفير التشيكي "دعوة للأعرجي، من قبل مستشار الأمن الوطني التشيكي، لزيارة براغ".