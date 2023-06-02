الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ المشروع المجتمعى للحفاظ على البيئة بالقرنة..صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ أعضاء الجوالة والجوالات بمركز شباب القرنة، بالتعاون مع المجلس القروي مشروع مجتمعي للحفاظ على البيئة بمركز شباب القرنة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح مدير الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وفي هذا الصدد قاد أعضاء الجوالة بالقرنة، بعمل دهانات وتجميل أعمدة الإنارة بعلم مصر بمداخل المركز والأماكن المجاورة، وزراعة الأشجار ورفع القمامة وتركيب مظلات علي الطريق الجديدة بالقرنة، وذلك وفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتعظيماً للدور المجتمعي لمراكز الشباب وتحقيق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأن مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، ومحمد يحيى منسق الجوالة بالمديرية، وفريق عمل مركز شباب القرنة.

فيما نفذت إدارة تنمية الشباب- النادي الثقافي لقاء حواري إحتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو، وبحضور أعضاء النادي الثقافي بمركز شباب القباحي الغربي، حيث أدار الحوار السيد عطيتو الذي أوضح الدور التاريخي لثورة 30 يونيو، وضرورة إدراك الأجيال لأهمية تلك الحقائق والأحداث التاريخية التي ساهمت في بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر، والكلاوتى محمد عمره مشرف النادي الثقافي، ورفيدة أحمد زيدان منسق النادي الثقافي.

كما تستعد مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإدارة المشروعات وتدريب الشباب، لتنفيذ معرض عن منتجات إدارة التدريب والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة بالاقصر ( منتجات حرفية ويدوية جلود وإكسسوارات واركت زجاج مرسوم ) وذلك يوم الأحد المقبل بنادي المدينة المنورة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعة مساء.



الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ المشروع المجتمعي للحفاظ علي البيئة



المشروع المجتمعي للحفاظ علي البيئة بمركز شباب القرنة



النادي الثقافي ينفذ لقاء حواري احتفالًا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو



فعاليات المشروع المجتمعي للحفاظ علي البيئة بمركز شباب القرنة









