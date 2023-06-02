السيطرة على حريق شقة سكنية فى الغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا بمدينة الغردقة دون وجود إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد نشوب حريق باحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا، حيث التهمت النيران أغلب محتويات الشقة، ولم تتسبب فى آى إصابات بشرية .

وتبين أن الوحدة السكنية التى شبت فيها النيران فى الطابق الثالث باحدى العقارات بشارع الباشا، ولم يتم معرفة سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





