السيطرة على حريق شقة سكنية فى الغردقة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا بمدينة الغردقة دون وجود إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد نشوب حريق باحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا، حيث التهمت النيران أغلب محتويات الشقة، ولم تتسبب فى آى إصابات بشرية .
وتبين أن الوحدة السكنية التى شبت فيها النيران فى الطابق الثالث باحدى العقارات بشارع الباشا، ولم يتم معرفة سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة