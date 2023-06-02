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السيطرة على حريق شقة سكنية فى الغردقة دون إصابات

الجمعة، 02 يونيو 2023 11:35 ص
السيطرة على حريق شقة سكنية فى الغردقة دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا بمدينة الغردقة دون وجود إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات . 
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالغردقة يفيد نشوب حريق باحدى الوحدات السكنية بشارع الباشا، حيث التهمت النيران أغلب محتويات الشقة، ولم تتسبب فى آى إصابات بشرية . 
 
وتبين أن الوحدة السكنية التى شبت فيها النيران فى الطابق الثالث باحدى العقارات بشارع الباشا، ولم يتم معرفة سبب الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 


 

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