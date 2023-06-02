السيطرة على حريق بمحصول الكتان بقطعة أرض في الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم من السيطرة على حريق هائل نشب في شونة كتان مخزن بها كتان ملك عدد من الأهالي بقرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من مأمور مركز زفتى باندلاع حريق هائل فى شونة كتان بقرية شبراملس ملك عدد من الاهالي، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق بمساعدة الاهالي، وتبين ان الحريق بعدد من الأفدنة وتقدر الخسائر الاولية بقيمة 11 مليون جنية.

وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة أسباب الحريق وانتداب الادلة الجنائية، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.