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الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية العمل لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:24 م
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان أهمية العمل لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.
 
‏‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، وفي ذلك الإطار اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.

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الرئيس السيسي

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