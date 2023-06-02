الرئيس الأمريكى جو بايدن يتعثر على المسرح فى حفل تخرج طلاب القوات الجوية.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

لاتزال سلسلة مواقف السقوط المحرجة التى يتعرض لها الرئيس الأمريكى جو بايدن مستمرة، وكان أحدثها موقفين يوم أمس الخميس، أحدهما كان قويا.

فخلال توزيع الشهادات فى حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الأمريكية فى ولاية كولورادو، تعثر بايدن وسقط بقوة على الأرض، لكن لم يصب بأذى.

وبعد لحظات من سقوطه تمكن الرئيس الأمريكى الأكبر سنا على الإطلاق، والذى تجاوز الثمانين، من النهوض مرة أخرى بمساعدة من لخدمة السرية وأحد ضباط القوات الجوية.

وجاءت الواقعة بعد أن قضى بايدن ما يقرب من ساعة ونصف تقريبا واقفا فى مصافحة المتخرجين من الأكاديمية، والبالغ عددهم 921 طالبا، بحسب ما ذكرت بى بى سى.

وأشار البيت الأبيض لاحقا إلى أن الرئيس تعثر فى كيس رمل كان على خشبة المسرح الذى وقف عليه أثناء مصافحته للمتخرجين. وبعد سقوطه أشار بايدن إلى كيسين من الرمل تعثر بهما على المسرح.

ومازح الرئيس المبتسم الصحفيين عند عودته إلى البيت الأبيض في المساء بالقول: "لقد تعثرت في حاجز من أكياس الرمل".

وذكر تقرير صحفي للبيت الأبيض في وقت سابق أن بايدن تعثر في كيس رمل أسود أثناء تحركه على خشبة المسرح.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة ذا صن أن بايدن خبط رأسه أثناء هبوطه من مروحية بعد انتهاء حفل تخرج لطلاب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها بايدن لمثل هذه المواقف، فقد سقط مرارا أثناء صعوده مصعد الطائرة، وهو الأمر الذى يستغله منتقدوه للتعبير عن مخاوفهم بشأن تقدمه فى العمر.

كانت العديد من استطلاعات الرأى قد أظهرت تخوف غالبية الأمريكيين من عمر بايدن، الذى سيبدأ ولايته الثانية، حال الفوز بها، فى عمر الثانية والثمانين.